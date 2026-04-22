Tac con mezzo di contrasto poi il malore e il decesso a 76 anni | il figlio sporge denuncia in Procura

Un uomo di 76 anni è deceduto il 29 gennaio, poche ore dopo essere stato dimesso dall’ospedale di Tricase. La sua morte è avvenuta poco dopo aver subito una coronaro-Tac con mezzo di contrasto. Il figlio ha presentato una denuncia presso la Procura, chiedendo chiarimenti sulle cause del decesso. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione clinica dell’intervento e sul successivo episodio di malore.

TRICASE - È morto nel tardo pomeriggio del 29 gennaio scorso, poco dopo essere stato dimesso dall’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, dove si era sottoposto a una coronaro-Tac con mezzo di contrasto. Aveva 76 anni ed era residente a Corsano. Ieri, il figlio, assistito dall’avvocato Luciano De.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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