Ricoverato per un dolore ad un occhio poi muore a 19 anni | la famiglia sporge denuncia

30 gen 2026

Una giovane donna di 19 anni è morta improvvisamente dopo essere stata ricoverata per un dolore all’occhio. La famiglia, sconvolta, ha presentato una denuncia e chiede chiarezza su quanto accaduto. La vicenda desta grande dolore e lascia molte domande senza risposta.

Spetterà ora alla magistratura ricostruire nel dettaglio l’intera sequenza dei fatti e stabilire se vi siano profili di responsabilità penale in relazione alla morte del 19enne Una morte improvvisa, troppe domande rimaste senza risposta e il dolore di una famiglia che ora chiede verità. È finita all’attenzione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania la vicenda di Noah Amiyn Conti, il giovane di 19 anni deceduto questa mattina dopo un ricovero presso l’ospedale cittadino. I familiari, attraverso una querela, chiedono di chiarire ogni passaggio della gestione clinica e di accertare eventuali responsabilità sanitarie.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

