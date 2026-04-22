Swatch AI-DADA accende la Milano Design Week
Durante la Milano Design Week si è svolto l’evento dedicato a Swatch AI-DADA, il nuovo strumento che utilizza l’intelligenza artificiale per permettere di personalizzare orologi. Oltre 200 persone hanno partecipato alla manifestazione, che ha presentato le funzionalità del tool e il suo ruolo nel settore della moda e del design. L’evento ha attirato attenzione sulla collaborazione tra tecnologia e creatività nel campo degli orologi.
Oltre 200 gli ospiti presenti all'evento che ha celebrato Swatch AI-DADA, il nuovo tool basato sull'intelligenza artificiale che consente di creare il proprio orologio. A scaldare l'atmosfera, la coinvolgente performance di Ditonellapiaga +++dropcap Swatch ha acceso la Design Week con un evento speciale per celebrare AI-DADA, il nuovo tool di progettazione basato sull'intelligenza artificiale, che consente a chiunque di creare il proprio orologio unico.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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