Swatch AI-DADA accende la Milano Design Week

Durante la Milano Design Week si è svolto l’evento dedicato a Swatch AI-DADA, il nuovo strumento che utilizza l’intelligenza artificiale per permettere di personalizzare orologi. Oltre 200 persone hanno partecipato alla manifestazione, che ha presentato le funzionalità del tool e il suo ruolo nel settore della moda e del design. L’evento ha attirato attenzione sulla collaborazione tra tecnologia e creatività nel campo degli orologi.