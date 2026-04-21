Vecchioni e Dompé Opa sulle azioni di BF | la società resta quotata

Vecchioni e Dompé hanno annunciato di aver avviato un'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di B.F. La società di Federico Vecchioni, Arum, e Dompé Holdings, collegata a Sergio Dompé, intendono acquistare tutte le azioni in circolazione. Nonostante l'OPA, B.F. continuerà a essere quotata in borsa. La proposta è stata comunicata alle autorità di vigilanza competenti.

Arum (società dell'AD di B.F Federico Vecchioni) e Dompé Holdings (che fa riferimento a Sergio Dompé) hanno deciso di promuovere congiuntamente un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di B.F., holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale. L'offerta ha a oggetto massime 133.242.020 azioni, che rappresentano il 50,878% del capitale sociale, ovvero la totalità delle azioni, dedotte le 63.235.900 azioni detenute da Arum e rappresentative del 24,147% del capitale, e le 65.405.471 azioni, rappresentative del 24,975% del capitale, detenute da Dompé Holdings. Gli offerenti pagheranno un corrispettivo in denaro pari a 5,00 euro per ciascuna azione portata in adesione (premio pari al 13,80% rispetto al prezzo ufficiale al 20 aprile).🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vecchioni e Dompé, Opa sulle azioni di B.F.: la società resta quotata

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