È stata avviata un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di una società, promossa congiuntamente da due gruppi. L’offerta prevede un corrispettivo di 5 euro per ogni azione. La comunicazione ufficiale è stata resa nota il 21 aprile, e l’operazione coinvolge le azioni di Bf Spa.

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Al via Opa volontaria totalitaria promossa congiuntamente sulle azioni ordinarie di Bf Spa promossa congiuntamente da F. Vecchioni (Arum) e Dompé Holding. Le due società rendono noto di aver assunto oggi la decisione che riguarda la totalità delle azioni ordinarie di Bf incluse quelle proprie detenute dall'emittente, quotate e ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, dedotte le azioni già detenute dagli offerenti alla data odierna. In particolare, l'Offerta ha a oggetto massime 133.242.020 azioni, rappresentative del 50,878% del capitale sociale dell'Emittente, ovvero la totalità delle azioni, dedotte: le 63.235.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bf: al via Opa promossa da Arum e Dompè, offerti 5 euro ad azione

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