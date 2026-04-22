Svolta oncologica | il ricercatore sardo che sfida il tumore renale

Un ricercatore dell’Università di Cagliari ha ricevuto un riconoscimento internazionale in California per il suo lavoro nel campo della ricerca sul cancro. La sua attività si concentra sull’indagine di nuove strategie terapeutiche per il tumore renale. La premiazione si è svolta durante un evento dedicato alla ricerca scientifica, alla presenza di esperti e rappresentanti di istituzioni di vari Paesi. Il riconoscimento mira a valorizzare le innovazioni nel settore oncologico.

Il ricercatore dell’Università di Cagliari, Christian Migliarese, ha conquistato un prestigioso riconoscimento internazionale in California, distinguendosi nella lotta oncologica globale. Il giovane studioso sardo è stato insignito del Glenn Sykes Kidney Cancer Scholar-in-Training Award durante l’Annual Meeting 2026 dell’American Association for Cancer Research (AACR), che si tiene a San Diego dal 17 al 22 aprile. Il traguardo raggiunto dall’accademico cagliaritano non rappresenta solo un successo personale, ma mette in luce l’eccellenza della formazione scientifica offerta nel capoluogo sardo. La selezione operata dall’AACR ha Migliarese emergere tra migliaia di professionisti e studiosi provenienti da tutto il mondo, premiando la profondità del suo lavoro di indagine clinica e molecolare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Svolta oncologica: il ricercatore sardo che sfida il tumore renale Notizie correlate Svolta oncologica: il vaccino a mRNA sconfigge il tumore al pancreasUna paziente di 72 anni residente a Delray Beach ha superato un cancro al pancreas grazie alla partecipazione a una sperimentazione clinica basata su... Leggi anche: Mariano Barbacid è il ricercatore spagnolo che ha eliminato il tumore al pancreas nei topi Approfondimenti e contenuti Svolta per il tumore al seno: ricercatori italiani scoprono un interruttore molecolare che frena la malattiaRicerca italiana scopre Shp1, un interruttore molecolare che frena il tumore al seno bloccando IL-8. Nuove speranze per terapie mirate contro i tumori più aggressivi. greenme.it Premiati in Consiglio regionale i giovani ricercatori dell'Associazione SosSi è svolta oggi a Palazzo Pirelli la cerimonia di consegna delle pergamene di riconoscimento ai giovani ricercatori vincitori del IX Premio per la ricerca oncologica promosso dall'Associazione S.O.S. ansa.it