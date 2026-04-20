Una donna di 72 anni, residente in una località della Florida, ha superato un cancro al pancreas partecipando a uno studio clinico che utilizzava vaccini a mRNA personalizzati. L’intervento, ancora in fase sperimentale, ha portato a risultati positivi e ha attirato l’attenzione sulla possibile applicazione di questa tecnologia nel trattamento dei tumori pancreatici. La sperimentazione coinvolge pazienti affetti da questa forma di cancro, con l’obiettivo di valutare l’efficacia dei vaccini su larga scala.

Una paziente di 72 anni residente a Delray Beach ha superato un cancro al pancreas grazie alla partecipazione a una sperimentazione clinica basata su vaccini a mRNA personalizzati. La vicenda, iniziata con una diagnosi improvvisa nel febbraio 2020 durante un viaggio internazionale, apre nuovi scenari sulla capacità del sistema immunitario di colpire le cellule tumorali residue. Tutto ebbe inizio quando Gustafson si trovò in volo tra la Florida e l’Australia. Quello che inizialmente sembrava un malessere legato alla semplice disidratazione si rivelò essere qualcosa di molto più severo: la comparsa di ittero, con la pelle che assumeva una colorazione giallastra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svolta oncologica: il vaccino a mRNA sconfigge il tumore al pancreas

Notizie correlate

La donna che si è salvata dal tumore al pancreas grazie al vaccino a mRnaNel febbraio 2020 Donna Gustafson si è sentita male durante un viaggio dalla Florida all’Australia.

Cancro al pancreas, la svolta spagnola che fa sperare: tripla terapia elimina il tumore nei topiUna notizia che potrebbe cambiare il corso della ricerca oncologica arriva dalla Spagna.

Una raccolta di contenuti

Epatite C, un vaccino è possibile grazie a nanoparticelle innovativeHcv è un nemico subdolo per diverse ragioni. In primis, è responsabile di una malattia - l’epatite C - che non dà sintomi anche per decenni, ma che gradualmente danneggia il fegato fino a sfociare in ... repubblica.it

Vaccino universale spray protegge da virus, batteri e allergeni nei test: possibile svolta in medicinaUn team di ricerca guidato da scienziati dell’Università di Stanford ha creato un vaccino universale potenzialmente rivoluzionario. Funziona in modo totalmente diverso dai comuni vaccini e nei test ... fanpage.it