Mariano Barbacid, ricercatore spagnolo, ha annunciato di aver eliminato il tumore al pancreas nei topi. La scoperta potrebbe aprire nuove strade per la lotta contro questa forma di cancro, considerata tra le più aggressive. Il ricercatore, che guida il gruppo di Oncologia sperimentale al CNIO, si dice ottimista e spera di arrivare presto a test clinici sull’uomo. La ricerca, ancora in fase preclinica, rappresenta un passo avanti importante, ma ci vorrà tempo prima di vedere risultati concreti nelle terapie umane.

Una scoperta storica nel mondo della ricerca oncologica. A dare speranza è Mariano Barbacid. Il ricercatore è direttore del gruppo di Oncologia sperimentale presso il Centro nazionale spagnolo per la ricerca sul cancro (CNIO). Il direttore ha annunciato i risultati di uno studio sui topi, che sottolineano l’eliminazione delle cellule cancerogene del tumore al pancreas: l’adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac). Tumore al pancreas, eliminato sui topi: momento storico per la ricerca. Lo studio spiega la riduzione degli effetti collaterali significativi della terapia. Il risultato raggiunto parla di una eliminazione delle cellule tumorali mai osservata prima. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mariano Barbacid è il ricercatore spagnolo che ha eliminato il tumore al pancreas nei topi

Il ricercatore Mariano Barbacid fa notizia con il suo studio sul tumore al pancreas.

La notizia dalla Spagna ha acceso l'interesse di tutta Europa.

