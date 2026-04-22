Svolta nell' omicidio di Padova | si è costituito un amico della vittima

Un amico della vittima si è costituito in relazione all'omicidio avvenuto a Padova. La polizia ha avviato le indagini e sta analizzando le dichiarazioni fornite da questa persona. La vittima, originaria di Latisana, è stata trovata morta alcuni giorni fa. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell'omicidio o sul ruolo dell’amico che si è consegnato.