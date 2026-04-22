Svolta nell' omicidio di Padova | si è costituito un amico della vittima
Un amico della vittima si è costituito in relazione all'omicidio avvenuto a Padova. La polizia ha avviato le indagini e sta analizzando le dichiarazioni fornite da questa persona. La vittima, originaria di Latisana, è stata trovata morta alcuni giorni fa. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell'omicidio o sul ruolo dell’amico che si è consegnato.
Nuovi sviluppi nell'omicidio di Marco Cossi, il friulano originario di Latisana ucciso a Padova qualche giorno fa. È Samuele Donadello, detto “Masterchef”, il sospettato che è stato sottoposto a dieci ore di interrogatorio, ieri nella Questura di Padova. Accompagnato dal suo avvocato difensore.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Notizie correlate
La tragedia di Pavia, il 16enne egiziano accusato anche del tentato omicidio di un amico della vittimaSi aggrava il quadro accusatorio nei confronti del sedicenne egiziano fermato per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara...
Scandicci (FI), donna trovata morta decapitata nell'ex area CNR, ignota l'identità della vittima, ipotizzato il reato di omicidio - VIDEOIl cadavere di una donna decapitata è stato ritrovato all'interno dell'edificio abbandonato.
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Svolta nell'omicidio Marco Cossi, c'è un sospettato; Svolta nell'omicidio Marco Cossi, c'è un sospettato; Omicidio Enzo Ambrosino, svolta nelle indagini: arrestati due uomini coinvolti nella rissa; Induno, svolta nell’omicidio di Enzo Ambrosino: arrestato un 50enne. Un possibile debito dietro al delitto.
Svolta nell'omicidio Marco Cossi, c'è un sospettatoDopo poco più di 24 ore dal delitto di Brusegana, gli investigatori della Squadra Mobile di Padova hanno prelevato un uomo dalla sua abitazione: è sotto torchio negli uffici di piazzetta Palatucci ... padovaoggi.it
Svolta nell’omicidio di Filippo Ceravolo: 15 arresti nel ViboneseA distanza di quasi quattordici anni dal tragico agguato di Pizzoni, la DDA di Catanzaro ha notificato 15 ordinanze di custodia cautelare che colpiscono il clan Loielo ... catanzaroinforma.it
Svolta nell’omicidio di Vincenzo Iannitti, il 20enne sparito da un mese a Sessa Aurunca, nell’alto casertano: ieri sera è stato sottoposto a fermo l’amico 19enne, l’ultima persona ad averlo visto. Il giovane ha ammesso di averlo ucciso con due coltellate e di ave - facebook.com facebook
Possibile svolta nell'inchiesta di Campobasso per l'avvelenamento di madre e figlia durante le feste natalizie. Ci sono altri sospettati. Negativo alla ricina il marito. x.com