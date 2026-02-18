Scandicci FI donna trovata morta decapitata nell' ex area CNR ignota l' identità della vittima ipotizzato il reato di omicidio - VIDEO

A Scandicci, una donna è stata trovata morta con la testa staccata dal corpo nell’area abbandonata del CNR. La vittima, la cui identità resta sconosciuta, è stata rinvenuta senza vita in un edificio chiuso e lasciato in rovina. La polizia indaga sull’ipotesi di omicidio, anche se i motivi restano ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la magistrata di turno della procura di Firenze, Alessandra Falcone. La scena del crimine è ancora sotto sequestro e le indagini proseguono.

Il cadavere di una donna decapitata è stato ritrovato all'interno dell'edificio abbandonato. Sulla scena del possibile omicidio - al momento transennata - è giunta la magistrata di turno della Procura fiorentina, Alessandra Falcone Orrore a Scandicci, in provincia di Firenze, dove oggi, 18 Fe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Scandicci (FI), donna trovata morta decapitata nell'ex area CNR, ignota l'identità della vittima, ipotizzato il reato di omicidio - VIDEO Omicidio a Scandicci, donna trovata morta e decapitata nell'ex area Cnr vicino a un casolareUna donna è stata trovata morta e decapitata nell’area dell’ex Cnr di Scandicci, a causa di un’aggressione violenta. Trovata morta decapitata a Scandicci, il giallo nell’ex area del CnrUna donna è stata trovata morta e decapitata a Scandicci, nell’area dismessa del Cnr, domenica mattina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trovato cadavere di una donna decapitata a Scandicci; FOTO - Trovato cadavere di donna. Scandicci, donna trovata morta decapitata nell'ex area CnrI carabinieri indagano per un probabile caso di omicidio in un edificio abbandonato. Ancora ignota l'identità della vittima ... corrierefiorentino.corriere.it Omicidio a Scandicci, donna trovata morta e decapitata nell'ex area Cnr vicino a un casolareNell’ex area Cnr di Scandicci, in provincia di Firenze, è stato trovato il corpo di una donna, morta e decapitata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il personale medico del 118, la Scientifica ... virgilio.it Scandicci, trovato corpo decapitato di una donna nell'ex area Cnr: sul posto la scientifica facebook ULTIM'ORA - Donna trovata morta decapitata a Scandicci x.com