Svolta nel delitto di Brusegana | ha confessato l' amico Samuele Donadello

Il 22 aprile si è verificata una svolta nel caso dell'omicidio avvenuto a Brusegana. Samuele Donadello, 47 anni, amico della vittima, si è presentato negli uffici della Questura di Padova, accompagnato dal suo avvocato, e ha confessato il delitto. La notizia si era diffusa già il giorno precedente, quando Donadello aveva deciso di recarsi in questura. La sua confessione ha portato a una nuova fase delle indagini.

L'omicidio di Brusegana è giunto oggi 22 aprile ad una svolta. La notizia era già nell'aria da ieri quando Samuele Donadello 47 anni amico della vittima si è presentato negli uffici della Questura di Padova accompagnato dal suo avvocato. Davanti agli investigatori della Squadra Mobile e al.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Svolta nel delitto di Aosta. “Teima ha un disturbo della personalità, può essere processato”“Ha un grave disturbo della personalità, ma non sufficiente per avere una rilevanza giuridica. Caserta, trovato il cadavere di Vincenzo Iannitti: ha confessato un amico 19enneÈ stato trovato morto Vincenzo Ianniti, il 20enne casertano scomparso ormai oltre un mese fa. Una raccolta di contenuti Si parla di: Svolta nel delitto di Brusegana: ha confessato l'amico Samuele Donadello; Omicidio Marco Cossi: l'amico-socio si costituisce. E' indagato per omicidio volontario.