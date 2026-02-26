Svolta nel delitto di Aosta Teima ha un disturbo della personalità può essere processato

“Ha un grave disturbo della personalità, ma non sufficiente per avere una rilevanza giuridica. È dunque in grado di intendere e di volere e di partecipare al processo”. Non ha avuto dubbi, ieri in aula, lo psichiatra Francesco Cargioli a conclusioni della perizia eseguita su Sohaib Teima, il 23enne di Fermo, accusato dell’omicidio premeditato della sua compagna Auriane Laisne, giovane francese che aveva un anno più di lui, e di averne occultato il cadavere. Lo specialista dell’Usl ha riferito così, senza alcuna esitazione, in merito all’accertamento medicolegale che era stato chiesto dal difensore, l’avvocato Lucia Lupi, e conferito dai giudici della Corte d’Assise lo scorso ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

