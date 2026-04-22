Sviluppumbria porta a Perugia il presidente del colosso Webuild

A Perugia, si terrà un incontro tra rappresentanti di Sviluppumbria e il presidente di un'importante azienda del settore delle costruzioni. L’obiettivo è avviare un confronto diretto con l’impresa per valutare opportunità di sviluppo e collaborazione nelle attività di progettazione e costruzione nella regione. La visita si inserisce in un contesto di incontri promossi per approfondire le possibilità di crescita e di collaborazione tra le imprese umbre e le grandi realtà del settore edilizio.