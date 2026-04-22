Sviluppumbria porta a Perugia il presidente del colosso Webuild
A Perugia, si terrà un incontro tra rappresentanti di Sviluppumbria e il presidente di un'importante azienda del settore delle costruzioni. L’obiettivo è avviare un confronto diretto con l’impresa per valutare opportunità di sviluppo e collaborazione nelle attività di progettazione e costruzione nella regione. La visita si inserisce in un contesto di incontri promossi per approfondire le possibilità di crescita e di collaborazione tra le imprese umbre e le grandi realtà del settore edilizio.
Aprire un dialogo con un’azienda come Webuild, tracciare scenari possibili per le imprese umbre e, più in generale del Centro Italia, che operano nel settore della progettazione e delle costruzioni, partendo dall’esperienza del ‘colosso’ italiano delle costruzioni, soprattutto con l’arrivo a.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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