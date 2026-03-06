Università di Perugia il nuovo presidente del consiglio studentesco

Il 5 marzo, presso l'Università di Perugia, si è svolta la seduta in cui è stato eletto il nuovo presidente del consiglio studentesco. Si tratta di Tommaso Belia, studente di Scienze Politiche appartenente all'Udu. La sua nomina rappresenta un cambio alla guida dell'organismo studentesco dell'ateneo.

“Nella stessa seduta in cui si elegge il presidente - si legge nel nuovo regolamento -, il Consiglio Studentesco elegge i due vicepresidenti congiuntamente in un’unica votazione, contestualmente vengono nominati i due segretari. Il primo vice presidente è quello che ha ottenuto, nelle elezioni, il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti ottenuti da entrambi i vice presidenti, il primo vice presidente è quello più anziano per età accademica e in subordine per età anagrafica”. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Ponte San Giovanni, la maggioranza boccia il restauro dei cippi storici con il fascio littorio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Eletto il nuovo Consiglio direttivo del gruppo Ucid Campania: Biagio Mataluni è il nuovo PresidenteSi è tenuta a Pompei l’assemblea dei soci del Gruppo Regionale Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) Campania per il rinnovo delle cariche...

Eletto il nuovo presidente del consiglio comunaleEletto il nuovo presidente del consiglio comunale di Arienzo dopo le dimissioni di Antonio Rivetti.

Contenuti utili per approfondire Università di Perugia il nuovo....

Temi più discussi: Carta di Assisi, l'Università di Perugia sottoscrive il documento per la costruzione della pace; Perugia, l’Università come ponte di pace - Pressenza; Università di Perugia, Marianelli lancia gli Stati generali e punta su nuovi studentati; Inaugurato l'Anno accademico dell'Università degli Studi di Perugia.

Università, eletto il nuovo presidente del Consiglio studenti: «Difendiamo l’università pubblica»Si chiama Tommaso Belia, studente di Scienze politiche dell'Università di Perugia, consigliere della Sinistra universitaria - Udu Perugia ... umbria24.it

Università di Perugia, Marianelli lancia gli «Stati generali» e punta su nuovi studentatidi Daniele Bovi Persone, metodo, territorio e tre concetti che vanno letti tutti insieme: pace-benessere-comunità. Sono questi i quattro pilastri, le «quattro traiettorie semplici ma decisive» con le ... umbria24.it

Lutto all'Università di Perugia - facebook.com facebook