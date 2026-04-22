Sviluppo sostenibile Reggio cuore del festival fra arte e innovazione

Dal 6 al 22 maggio, Reggio ospiterà la seconda edizione locale del Festival dello Sviluppo Sostenibile, una delle principali iniziative promosse dall’Asvis a livello nazionale. La manifestazione si svolge nel territorio e si propone di combinare arte e innovazione, confermando la città come un laboratorio a cielo aperto dedicato alla sostenibilità. L’evento coinvolge diverse aree e propone numerosi appuntamenti pubblici e attività sul tema.

Reggio si conferma laboratorio a cielo aperto di sostenibilità. Dal 6 al 22 maggio, il territorio ospiterà la seconda edizione locale del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la più grande rassegna nazionale promossa da Asvis. Un’edizione che sceglie di parlare attraverso il linguaggio universale dell’arte e la concretezza della ricerca scientifica, mettendo al centro oltre 300 giovani. Cuore pulsante di quest’edizione, il progetto ‘Obiettivi Comuni’, che ha visto impegnati gli studenti di 14 classi del Liceo Artistico Chierici. Oltre 300 ragazzi hanno tradotto i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu in elaborati artistici, tra i quali...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sviluppo sostenibile. Reggio cuore del festival fra arte e innovazione Irì-zema (le nostre radici) Gallicianò (RC) Notizie correlate Leggi anche: Decima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile Leggi anche: Il secondo evento del Festival dello Sviluppo sostenibile Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sviluppo sostenibile. Reggio cuore del festival fra arte e innovazione; Sbarra a Paola: Infrastrutture motore di sviluppo, il rilancio del Sud è una priorità nazionale; Marina di Gioiosa Ionica, Barbara Costa (Cuore e Futuro): Il voto di ogni cittadino è fondamentale. Sviluppo sostenibile. Reggio cuore del festival fra arte e innovazioneReggio si conferma laboratorio a cielo aperto di sostenibilità. Dal 6 al 22 maggio, il territorio ospiterà la seconda edizione locale del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la più grande rassegna ... ilrestodelcarlino.it Sviluppo sostenibile, festival lungo 15 giorniPer la prima volta sbarca a Reggio il festival dello Sviluppo Sostenibile, evento a carattere nazionale che porterà una sessantina di appuntamenti fra città e diverse aree della provincia, dal 7 al 23 ... ilrestodelcarlino.it L’#ASviS presenta la decima edizione del Festival dello #SviluppoSostenibile. La manifestazione torna, nel mese di #maggio, con centinaia di iniziative della società civile in Italia, online e nel mondo facebook Sviluppo sostenibile ed empowerment della comunità ift.tt/1LiwnNo #evento #takethedate x.com