Sviluppo imprenditoriale in Abruzzo | focus sui nuovi micro prestiti per giovani e donne

Giovedì 23 aprile si terrà un incontro pubblico presso la sede dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Chieti, promosso dall’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Abruzzo. L’evento si concentrerà sui fondi pubblici destinati a sostenere l’imprenditorialità, con particolare attenzione ai nuovi “micro prestiti” rivolti a giovani e donne che vogliono avviare un’attività. La discussione coinvolgerà rappresentanti di enti pubblici e professionisti del settore.

"I fondi pubblici a sostegno dell'autoimprenditorialità" è il tema dell’incontro pubblico in programma giovedì 23 aprile nella sede dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Chieti, promotore dell'iniziativa con l’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Abruzzo e.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Notizie correlate

Arriva a Montesilvano il tour di presentazione di “Abruzzo Micro Prestiti”Arriva in sala giunta a Montesilvano il tour regionale di presentazione di “Abruzzo micro prestiti”, il bando su fondi Fse+ dell'assessorato...

Abruzzo, 39 milioni per il territorio: focus su suolo e giovaniLa Giunta regionale si è riunita oggi all’Aquila per approvare due variazioni di bilancio che spostano circa 39 milioni di euro sulle priorità del...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: 'Restare per crescere', all'Aquila il corso per formare giovani talenti; Forum Faita, il caso Duca Amedeo: tra ricambio generazionale e rilancio; Operazione Red Cold della GdF, parla anche l’imprenditore Pacilli: Autovetture e gioielli sequestrati sono stati acquistati lecitamente.

Torna anche nel 2026 StartCup Abruzzo, la call a sostegno dell’imprenditorialità abruzzeseRegione - Torna anche quest’anno StartCup Abruzzo, l’iniziativa che sostiene la nascita e lo sviluppo di idee d’impresa innovative, espressione del mondo dell’università e della ricerca ... terremarsicane.it

A Madrid una due giorni imprenditoriale con Abruzzo protagonistaIncentivare le opportunità del territorio abruzzese e ampliare le prospettive delle sue imprese sui mercati spagnoli: sono questi gli obiettivi principali di una due giorni inaugurata stamattina a ... ansa.it

La Future Week fa tappa a Firenze! Il 15 e 16 aprile il format nazionale dedicato all’innovazione, alla tecnologia e ai nuovi modelli di sviluppo imprenditoriale sbarca in città con eventi, talk e incontri. Nana Bianca | Camera di Commercio di Firenze | Città di - facebook.com facebook

ZNEXT è il progetto imprenditoriale di Zanichelli Editore dedicato alla creazione e allo sviluppo di imprese tecnologiche ad alto potenziale nei settori che riguardano formazione, lavoro e benessere x.com