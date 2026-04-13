Arriva a Montesilvano il tour di presentazione di Abruzzo Micro Prestiti
A Montesilvano si tiene una riunione nella sala giunta dedicata alla presentazione del progetto “Abruzzo Micro Prestiti”. Si tratta di un'iniziativa promossa dall’assessorato regionale alle attività produttive, che riguarda un bando su fondi Fse+. Il tour regionale sta portando questa presentazione in diverse località della regione. La riunione a Montesilvano si inserisce in questa serie di incontri destinati a illustrare le caratteristiche del bando.
Arriva in sala giunta a Montesilvano il tour regionale di presentazione di “Abruzzo micro prestiti”, il bando su fondi Fse+ dell'assessorato regionale alle attività produttive. L’appuntamento è fissato per il 14 aprile, alle ore 17:30. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di portare le opportunità.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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