Oggi la Giunta regionale si è riunita all’Aquila per approvare due variazioni di bilancio che destinano complessivamente circa 39 milioni di euro alle priorità del territorio. Tra gli interventi previsti ci sono risorse dedicate a progetti riguardanti il suolo e le opportunità per i giovani. La ripartizione dei fondi mira a sostenere iniziative specifiche nel settore locale.

La Giunta regionale si è riunita oggi all’Aquila per approvare due variazioni di bilancio che spostano circa 39 milioni di euro sulle priorità del territorio. La manovra, presentata dall’assessore Quaglieri, divide le risorse tra entrate vincolate per oltre 35 milioni e un secondo pacchetto gestionale da circa 3,4 milioni di euro. Territorio e welfare: il piano per la sicurezza e l’inclusione. Il cuore della prima variazione riguarda l’impiego di somme vincolate destinate a settori strutturali della regione. La quota più consistente, che supera i 13 milioni di euro, è riservata alla lotta contro il dissesto idrogeologico, una necessità vitale per la tenuta del suolo abruzzese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo, 39 milioni per il territorio: focus su suolo e giovani

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