Battaglia in visita al cantiere del Museo del Mare | Sarà parte integrante dello skyline di Reggio

Domenico Battaglia, insieme all’assessore Carmelo Romeo e al capo di gabinetto Antonio Ruvolo, ha fatto un sopralluogo nel cantiere del Museo del Mare. Il sindaco facente funzioni ha ribadito che l’opera diventerà un nuovo punto di riferimento nello skyline di Reggio. La visita si è concentrata sui lavori in corso e sui prossimi passi per portare avanti il progetto.

Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni, insieme all'assessore con delega alla realizzazione dell'opera, Carmelo Romeo e al capo di gabinetto Antonio Ruvolo, ha visitato il cantiere del Museo del Mare."Per me è stata un'emozione forte vedere da vicino i progressi di un'opera così importante.

