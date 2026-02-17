Mareggiata record | il mare supera il livello della banchina nel porto interno

Una mareggiata eccezionale ha fatto sì che le onde si infrangessero sulla banchina del porto interno, causando danni alle barche ormeggiate. Pasquale Luperti, consigliere comunale, ha catturato il momento con un video che mostra chiaramente il livello del mare che supera le strutture portuali, arrivando fino alle basole. La scena si è verificata questa mattina, quando le condizioni meteorologiche sono peggiorate improvvisamente.

Il mare supera la banchina e raggiunge le basole. L'insolito fenomeno è stato ripreso dal consigliere comunale Pasquale Luperti, attraverso un video postato sul suo profilo Facebook. Le mareggiate degli ultimi giorni sono state di notevole portata.