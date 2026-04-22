Il procuratore generale della Corte di Appello di Genova ha chiesto la conferma dell’ergastolo per un uomo di 70 anni originario di San Sosti, condannato per l’omicidio di una giovane di 21 anni avvenuto in Svezia nel 1995. L’uomo è stato coinvolto in questo procedimento legale che riguarda un episodio avvenuto più di vent’anni fa. La richiesta di conferma della condanna è stata presentata oggi durante un’udienza.

Il procuratore generale della Corte di Appello di Genova, Enrico Zucca, ha richiesto oggi la conferma della condanna all’ergastolo per Salvatore Aldobrandi, il settantaseienne originario di San Sosti che deve rispondere dell’omicidio di una giovane di 21 anni avvenuto in Svezia nel 1995. L’imputato, che risiede ormai da tempo a Sanremo, era già stato condannato in primo grado il 15 dicembre 2025 dalla Corte di Assise di Imperia con la pena massima per l’omicidio volontario aggravato da motivi abbietti della vittima, Sargonia Dankha, di origini irachene e cittadina svedese, scomparsa nel primo pomeriggio del 13 novembre 1995 a Linköping. Un caso transfrontaliero tra le dinamiche migratorie e la giustizia italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svezia, omicidio del 1995: l’ergastolo per il calabrese a Sanremo

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