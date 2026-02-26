Sono stati 9 milioni e 53mila i telespettatori, con il 59,5% di share, che hanno seguito in media e in termini di total audience la seconda serata del Festival di Sanremo. L'anno scorso la seconda serata aveva ottenuto sempre in media e in termini di total audience, 11 milioni e 800mila spettatori pari al 64,6% di share. La prima parte della seconda serata, dalle 21.46 alle 23.34, è stata seguita da 11 milioni e 531mila telespettatori, pari al 58.2% di share. La seconda parte, dalle 23.39 all’1.10, ha ottenuto 5 milioni e 947mila spettatori con il 62.7% di share. Si tratta del quarto share più alto dal 1995 (Festival condotto da Pippo Baudo), per una seconda serata di Sanremo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sanremo: 9mln e 53mila spettatori per la seconda serata, share del 59,5%. E' il quarto più alto dal 1995

Sanremo, ecco gli spettatori della seconda serata: 9 milioni 53mila cresce lo shareLa seconda serata del Festival di Sanremo di Carlo Conti ha raccolto ieri su Rai1, in termini di total audience, una media di 9 milioni 53mila...

Sanremo 2026, 9.053.000 di spettatori e il 59,5% di share: gli ascolti della seconda serata del FestivalIl Festival di Sanremo, giunto alla sua 76edizione, sta riscontrando pareri contrastanti e in tal senso, il numero di ascolti e di share sono più che...

Sanremo: 9mln e 53mila spettatori per la seconda serata, share del 59,5%. E' il quarto più alto dal 1995Sono stati 9 milioni e 53mila i telespettatori, con il 59,5% di share, che hanno seguito in media e in termini di total audience la seconda serata del Festival di Sanremo. L'anno scorso la seconda ... gazzettadelsud.it

Sanremo: seconda serata, 9mln e 53mila spettatori,share 59,5%Ultime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it