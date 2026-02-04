**Omicidio Mazzotti | condannati all' ergastolo due imputati per il delitto del 1975**

La Corte d’Assise di Como ha deciso: Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella passeranno il resto della vita in cella per l’omicidio di Cristina Mazzotti, scomparsa nel 1975 a Eupilio. La sentenza arriva dopo decenni di mistero e indagini che hanno portato all’identificazione dei due imputati.

Milano, 4 feb. (Adnkronos) - La Corte d'Assise di Como ha condannato all'ergastolo gli imputati Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella per l'omicidio aggravato di Cristina Mazzotti, 18 anni, di cui si persero le tracce nel 1975 a Eupilio, in provincia di Como. Assolto dall'imputazione riqualificata Antonio Talia "perché non ha commesso il fatto"; la corte ha anche dichiarato il "non doversi procedere" nei confronti degli imputati Calabrò e Latella per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione "perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione".

