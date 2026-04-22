Sventata truffa e folle corsa tra Ceprano e Pofi bloccati due trasfertisti campani

Nelle campagne tra Ceprano e Pofi, due uomini provenienti dalla Campania sono stati fermati durante un tentativo di truffa. Un servizio di prevenzione, finalizzato a proteggere le persone più deboli, si è trasformato in un intervento rapido dopo aver individuato i sospetti. I due sono stati bloccati mentre tentavano di effettuare un trasferimento che poteva portare a comportamenti illegali.

Un servizio di prevenzione mirato alla tutela delle fasce più vulnerabili si è trasformato, nelle scorse ore, in un'operazione lampo ad alto rischio nelle campagne ciociare. I Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo hanno sventato un potenziale tentativo di truffa e bloccato due uomini di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Truffa online: 120 euro rubati a un anziano, due campaniDue cittadini campani, una donna di 25 anni e un uomo di 65 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri della stazione di Montegiorgio per aver... Paga 3000 euro per un debito inesistente, arrestati due campani per truffaIl Gip del tribunale di Chieti ha convalidato gli arresti disponendo per i due l'obbligo di dimora nei Comuni di residenza I carabinieri di Orsogna,... Approfondimenti e contenuti Si finge comandante dei carabinieri, la vittima sventa la truffa e chiama il 112Una 74 enne residente in zona Greco, a Milano, passa la comunicazione all'assistente sanitario che si finge il marito mentre lei avverte le forze dell'ordine ... rainews.it Donna sventa truffa e fa arrestare 4 personeLa 67enne di Carpineto Romano ha allertato i carabinieri dopo una chiamata sospetta. Arrestate dai militari 4 persone tutte con precedenti ... rainews.it