Il Comune ha presentato ieri "Assisi Estate 2026", cartellone di appuntamenti che va da aprile a ottobre. Il tutto insieme a "SÌamo Francesco", la nuova campagna turistica che, nell’anno in cui si celebra l’ottavo centenario della morte di San Francesco, è stata pensata per raccontare Assisi a partire dai valori francescani. "Assisi Estate 2026, promosso con realtà associative e culturali del territorio, vuol proporre un’offerta variegata - concerti, spettacoli, festival, cultura, spiritualità, natura, sport, aggregazione sociale, valorizzazione di spazi e risorse del territorio - destinata a cittadini e turisti. Ad aprire il programma una grande e inedita mostra d’arte contemporanea, pensata proprio per Assisi in questo anno speciale: "Franciscus.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Svelata ’Assisi Estate 2026’. Si comincia con ’Franciscus’

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