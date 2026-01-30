LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | si comincia con l’ultima giornata in Catalogna

Questa mattina a Barcellona, i team sono tornati in pista per l’ultima giornata di test in Catalogna. L’Aston Martin punta a completare più giri rispetto a ieri, cercando di raccogliere più dati possibili prima della fine della sessione. Le auto si muovono veloci sul circuito, con i piloti che spingono forte per migliorare le prestazioni e mettere a punto le monoposto. La giornata si preannuncia intensa, con le squadre concentrate e i meccanici al lavoro per ottimizzare ogni dettaglio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.23 Chiaramente l’obiettivo in Aston Martin sarà di fare qualche giro in più rispetto a ieri. 09:20 Semplice installation-lap per Nando sulla macchina progettata da Adrian Newey. 09:19 Sulla pista anche l’Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso. 09:17 Dalle immagini che troviamo sui social, Ferrari in scia alla RB22 di Max Verstappen. 09:16 C’è Charles Leclerc in pista con la Ferrari, che ha iniziato il proprio programma di lavoro. 09:13 Subito attività in pista, le condizioni meteo sembrano buone per fare un buon lavoro da parte delle scuderie. 09:11 Mercedes e Racing Bulls hanno completato i loro tre giorni di test previsti dallo shakedown. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina la pista di Barcellona accoglie l'ultima giornata dei test F1, con Ferrari impegnata a risolvere i problemi di affidabilità.

Dalle prime luci dell'alba, i team di Formula 1 sono scesi in pista a Barcellona per l'ultima giornata di test collettivi.

