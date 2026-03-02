Svegliati dai missili nel cuore della notte | la testimonianza di un imprenditore umbro bloccato ad Abu Dhabi

Un imprenditore umbro di 44 anni, che gestisce una ditta di autotrasporti, ha vissuto momenti di paura ad Abu Dhabi a causa di missili che lo hanno svegliato nel cuore della notte. Racconta di essere stato bloccato in città insieme a sua moglie e al nipote diciannovenne, descrivendo le emozioni provate durante le ore di tensione. La testimonianza, ancora emozionata, racconta i dettagli di quegli attimi.

Andrea Cascianelli si trova negli Emirati Arabi con la moglie e il nipote: "Boom fortissimi, il telefono che squilla a mezzanotte, l'incubo di non poter ripartire" La voce è ancora provata dall'emozione quando Andrea Cascianelli, imprenditore umbro di 44 anni, titolare di una ditta di autotrasporti, racconta le ultime ore trascorse ad Abu Dhabi insieme alla moglie e al nipote diciannovenne. Quello che doveva essere un viaggio tra lavoro e piacere si è trasformato in una permanenza forzata, nel cuore della crisi mediorientale. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente mentre, dall'hotel dove è stato costretto a prolungare la sua permanenza, ci racconta quei momenti di paura e la straniante quotidianità che ne è seguita.

Missili e droni sul Golfo, apprensione per i molisani sotto le esplosioni tra Dubai e Abu DhabiGuerra tra Iran, Usa e Israele: spazio aereo chiuso, voli cancellati e notti nei rifugi. Due termolesi bloccate in hotel dopo l’attacco all’aeroporto. Da Abu Dhabi il racconto: Tre boati, poi il pani ... primonumero.it

Attacco Israele-Usa all’Iran, un italiano ad Abu Dhabi: Ho visto i missili in cielo, sono chiuso in casaUn italiano residente ad Abu Dhabi racconta a Fanpage.it di aver visto missili iraniani in cielo e i detriti cadere: Sono chiuso in casa con altri ... fanpage.it

La Farnesina informa che è partito da Mascate un primo volo charter con 127 cittadini italiani bloccati in Oman oppure trasferiti da Dubai in Oman, con assistenza della stessa Farnesina. Ad Abu Dhabi, Dubai e Oman ambasciate e consolati stanno lavorando - facebook.com facebook

Farnesina, partito da Mascate un primo volo charter con 127 cittadini italiani bloccati in Oman oppure trasferiti da Dubai in Oman con assistenza della Fernesina. Ad Abu Dhabi, Dubai e Oman ambasciate e consolati stanno lavorando per favorire il trasferiment x.com