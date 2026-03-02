Svegliati dai missili nel cuore della notte | la testimonianza di un imprenditore umbro bloccato ad Abu Dhabi

Un imprenditore umbro di 44 anni, che gestisce una ditta di autotrasporti, ha vissuto momenti di paura ad Abu Dhabi a causa di missili che lo hanno svegliato nel cuore della notte. Racconta di essere stato bloccato in città insieme a sua moglie e al nipote diciannovenne, descrivendo le emozioni provate durante le ore di tensione. La testimonianza, ancora emozionata, racconta i dettagli di quegli attimi.

Andrea Cascianelli si trova negli Emirati Arabi con la moglie e il nipote: "Boom fortissimi, il telefono che squilla a mezzanotte, l'incubo di non poter ripartire" La voce è ancora provata dall'emozione quando Andrea Cascianelli, imprenditore umbro di 44 anni, titolare di una ditta di autotrasporti, racconta le ultime ore trascorse ad Abu Dhabi insieme alla moglie e al nipote diciannovenne. Quello che doveva essere un viaggio tra lavoro e piacere si è trasformato in una permanenza forzata, nel cuore della crisi mediorientale. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente mentre, dall'hotel dove è stato costretto a prolungare la sua permanenza, ci racconta quei momenti di paura e la straniante quotidianità che ne è seguita. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

