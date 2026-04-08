Incendio spaventoso nel cuore della notte | edificio devastato evacuati i residenti

Nella notte tra il 7 e l’8 aprile, poco prima delle 3, i vigili del fuoco sono intervenuti a Villabassa, in provincia di Bolzano, a seguito di un incendio che ha coinvolto un edificio residenziale plurifamiliare. Le fiamme hanno causato danni estesi e hanno portato all’evacuazione dei residenti presenti nell’edificio al momento dell’incendio. Sul luogo sono giunti diversi mezzi di soccorso e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Mancavano una manciata di minuti alle 3 di notte di oggi, mercoledì 8 aprile, quando i vigili del fuoco di Villabassa, in provincia di Bolzano, sono stati allertati per un vasto incendio in un edificio residenziale plurifamiliare. All’arrivo delle squadre (oltre ai pompieri del paese sono. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Incendio nella notte a Grumello del Monte: distrutto edificio di tre piani, 8 evacuatiUn violento incendio è divampato nella notte in un edificio residenziale di tre piani a Grumello del Monte. Grumello: incendio distrugge edificio, 8 evacuatiNella notte tra il venerdì 13 marzo 2026 e la mattina seguente, un violento incendio ha distrutto un edificio residenziale a Grumello del Monte. Temi più discussi: Incendio spaventoso nel cuore della notte: edificio devastato, evacuati i residenti; Spaventoso incendio a Corte Franca: il fuoco divora 5.200 metri quadrati di bosco; Con la moto contro il camion: grave centauro di 29 anni. Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il teatro SannazaroIncendio nel cuore di Napoli, in via Chaia: le fiamme hanno coinvolto il teatro Sannazaro. I vigili del fuoco sono sul posto e alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo. Al momento sembra sia ... ansa.it In fiamme lo storico teatro Sannazaro, nel cuore di Napoli3 di 15 foto Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il teatro Sannazzaro - RIPRODUZIONE RISERVATA 4 di 15 foto Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il teatro Sannazzaro - RIPRODUZIONE RISERVATA 5 ... ansa.it Spaventoso incendio di un tetto in provincia di Como: maxi intervento dei vigili del fuoco. Sette sfollati. Cronaca nel primo commento - facebook.com facebook