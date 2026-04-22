Suzuki sfida il tempo | garanzia fino a 250.000 km per i clienti

Suzuki ha lanciato un nuovo programma chiamato Garanzia 10&LODE, che permette ai clienti di avere una copertura sui veicoli che può arrivare fino a dieci anni o 250.000 chilometri. Questa iniziativa mira a fidelizzare gli acquirenti offrendo una garanzia più estesa rispetto alle tradizionali. La proposta riguarda i veicoli nuovi e si inserisce in una strategia di lungo termine dell'azienda.

Suzuki ha introdotto una strategia di fidelizzazione a lungo termine attraverso il programma denominato Garanzia 10&LODE, che estende la copertura dei veicoli fino a un decennio o 250.000 chilometri. L’iniziativa punta a incentivare la manutenzione regolare presso le reti ufficiali, garantendo affidabilità e proteggendo il valore residuo delle vetture nel tempo. Il meccanismo tecnico del rinnovo annuale e i requisiti di accesso. Il funzionamento del piano prevede una base iniziale di 12 mesi di protezione gratuita, che copre i componenti elettrici, elettronici e meccanici principali del mezzo. A questa si aggiunge un intervallo di chilometraggio variabile tra i 15.🔗 Leggi su Ameve.eu

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