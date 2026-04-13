Tunisia | auto solari per viaggiare gratis fino a 17.000 km l’anno

In Tunisia, sono stati sviluppati veicoli alimentati esclusivamente da energia solare, permettendo di coprire fino a 17.000 chilometri all’anno senza spese per carburante. Questa innovazione mira a rivoluzionare la mobilità urbana, offrendo un’alternativa sostenibile e gratuita per gli spostamenti quotidiani. La produzione di auto solari rappresenta un passo importante nel settore dei trasporti nel paese, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e i costi di trasporto.

La mobilità urbana in Tunisia sta affrontando una trasformazione radicale grazie alla produzione di veicoli che sfruttano l’energia solare per azzerare i costi del carburante. Bako Motors ha messo in moto una filiera industriale capace di integrare pannelli fotovoltaici direttamente sui tetti delle vetture, offrendo una soluzione concreta a chi deve muoversi in contesti con infrastrutture elettriche instabili o assenti. L’approccio adottato dal produttore tunisino non cerca di replicare i modelli tecnologici occidentali, spesso difficili da implementare in aree con scarse reti di ricarica, ma punta sulla valorizzazione di una risorsa naturale costante: la luce solare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tunisia: auto solari per viaggiare gratis fino a 17.000 km l’anno Prezzi diesel, per i pieni di un anno fino a quasi 1.000 euro in piùNel giro di pochi mesi il diesel è passato dal rappresentare un'alternativa conveniente per chi percorre tanta strada ogni mese al compensare la... Auto elettriche, BYD aumenta la garanzia delle sue batterie a 8 anni o 250.000 kmRoma, 19 gennaio 2026 - Buone notizie per i possessori di auto BYD, l'azienda cinese ha aumentato la garanzia delle Blade Battery a otto anni o 250.