La storia dei Souls parte molto prima di Elden Ring e Dark Souls. Nel 1994, infatti, uscì il primo gioco della serie, ma pochi lo ricordano. Fromsoftware, il team giapponese dietro ai successi, iniziò negli anni ’80 creando software per PC. Solo nel 2009 arrivò Demon’s Souls su PlayStation 3, e da lì iniziò l’ascesa di un genere che ora conta milioni di fan.

Il successo di Fromsoftware inizia nel 2009, quando pubblica per PS3 Demon’s Souls, poi tramutatosi in Dark Souls per poter diventare un’IP multipiattaforma, da quel momento l’ascesa del team di sviluppo nipponico è stata inarrestabile ed ha portato a due Goty nonché al blockbuster Elden Ring, ma quanti di voi sapevano che il capostipite della formula ludica più amata del momento è uscito in realtà nel 1994? La storia aziendale di Fromsoftware affonda le radici negli anni ’80, periodo in cui l’azienda è stata fondata per la creazione di software da utilizzare sui PC. All’epoca lo sviluppo dei videogame era solo un hobby di alcuni dei componenti del team, i quali lavoravano a questi side project nei ritagli di tempo libero. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Il capostipite dei souls è uscito per la prima Playstation, ma nessuno lo conosce

