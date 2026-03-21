Cuesta fa mea culpa dopo Parma Cremonese | Dobbiamo alzare il livello io per primo! Mi prendo la responsabilità e su Suzuki vi dico questo
Dopo la sconfitta contro la Cremonese, l’allenatore del Parma ha dichiarato di dover migliorare il rendimento della squadra e si è assunto la responsabilità delle prestazioni, menzionando anche Suzuki come elemento su cui lavorare. Durante la conferenza stampa ha espresso la necessità di alzare il livello del gioco, riconoscendo i propri errori e sottolineando l’importanza di un impegno maggiore da parte di tutti.
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