Cuesta fa mea culpa dopo Parma Cremonese | Dobbiamo alzare il livello io per primo! Mi prendo la responsabilità e su Suzuki vi dico questo

Da calcionews24.com 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro la Cremonese, l’allenatore del Parma ha dichiarato di dover migliorare il rendimento della squadra e si è assunto la responsabilità delle prestazioni, menzionando anche Suzuki come elemento su cui lavorare. Durante la conferenza stampa ha espresso la necessità di alzare il livello del gioco, riconoscendo i propri errori e sottolineando l’importanza di un impegno maggiore da parte di tutti.

Calciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro Tare-Modric, sul piatto il futuro in rossonero. La decisione del croato in vista della prossima stagione Calciomercato Juventus: pazza idea Rudiger per la difesa. Fattore Spalletti decisivo, così i bianconeri possono riportarlo in Serie A. Le cifre e i dettagli del possibile colpo Torino, D’Aversa nel pre partita: «Questa è una squadra con un potenziale per non occupare quella posizione in classifica» Milan, Allegri nel pre gara: «La classifica si è accorciata, quindi bisogna essere molto bravi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cuesta fa mea culpa dopo parma cremonese dobbiamo alzare il livello io per primo mi prendo la responsabilit224 e su suzuki vi dico questo
© Calcionews24.com - Cuesta fa mea culpa dopo Parma Cremonese: «Dobbiamo alzare il livello, io per primo! Mi prendo la responsabilità, e su Suzuki vi dico questo»

Articoli correlati

Leggi anche: Parma, Cuesta svela: «Mi ha sorpreso l’espulsione di Troilo. La strada è lunga, ma ci godiamo il momento. Su Ordonez dico questo»

Chivu a Dazn: «Mi prendo l’atteggiamento, il pareggio è il risultato giusto ma ho un rammarico. Sulla lotta scudetto vi dico questo»di Redazione Inter News 24L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto stasera in campionato contro il...

BUTEZ e la TRAVERSA fermano CUTRONE e il PARMA: Como-Parma 0-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Video BUTEZ e la TRAVERSA fermano CUTRONE e il PARMA: Como-Parma 0-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Tutti gli aggiornamenti su Parma Cremonese

Parma, a breve le parole di Cuesta al termine della gara con la Cremonese24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercat ... m.tuttomercatoweb.com

Parma-Cremonese 0-2, Giampaolo riaccende la speranza dei grigiorossiEsordio vincente sulla panchina per il nuovo tecnico. La corsa salvezza riparte con tre punti di vitale importanza ... rainews.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.