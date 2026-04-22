Suviana si rimuove l’olio Poi via alle immersioni per recuperare i materiali

Un'operazione di rimozione dell'olio si è conclusa nella zona interessata, seguita da immersioni per recuperare materiali e dispositivi elettronici ancora sott’acqua. Le attività sono state coordinate per facilitare il recupero di quanto rimasto sommerso e si prevede che entro alcuni mesi possano essere estratti tutti i dispositivi ancora immersi. La procedura si inserisce in un intervento più ampio di bonifica e messa in sicurezza dell’area.

Entro qualche mese potrebbero essere recuperati i dispositivi elettronici finora rimasti immersi nell’acqua. Si muove l’indagine della Procura sulla strage di Suviana, avvenuta il 9 aprile 2024 quando una tremenda esplosione nella centrale idroelettrica Enel Green Power di Bargi causò sette vittime (tutti tecnici specializzati impegnati in un collaudo) e otto feriti: c’è infatti il via libera per scendere al piano -7, rimasto fino adesso inaccessibile. Si potrà procedere una volta che sarà stata rimossa la sostanza oleosa presente in superficie. A quel punto, i sommozzatori dei vigili del fuoco potranno scendere in sicurezza e recuperare i materiali da analizzare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Suviana, si rimuove l’olio. Poi via alle immersioni per recuperare i materiali Notizie correlate Fotovoltaico a fine vita: sfida riciclo per evitare emergenza ambientale e recuperare materiali preziosi.L'energia solare è in piena espansione, ma con la crescita arriva una sfida cruciale: la gestione dei pannelli fotovoltaici a fine vita. Leggi anche: Falso corriere si fa consegnare 11mila euro di olio e poi ci riprova, ma trova i carabinieri: denunciato per truffa Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Suviana, si rimuove l’olio. Poi via alle immersioni per recuperare i materiali; Suviana, via gli oli inquinanti, poi si immergeranno i sommozzatori. Suviana, si rimuove l’olio. Poi via alle immersioni per recuperare i materialiNella strage morirono 7 lavoratori: avanzano le indagini nel cuore della centrale. Entro pochi mesi si potrà accedere a tutti i materiali elettronici da analizzare. . ilrestodelcarlino.it La strage di Suviana, quei sei secondi in cui è successo tutto. L'incidente 2 anni dopo: l'inchiesta, le vittime e i sopravvissutiBologna, l'incidente nella centrale idroelettrica di Enel Green Power di Bargi, nel lago di Suviana il 9 aprile 2024 provocò un'esplosione che uccise sette persone. Il recupero dei corpi e i cinque in ... corrieredelveneto.corriere.it Strage di Suviana, sommozzatori verso il fondo della centrale elettrica: ecco il piano delle indagini x.com Carta alla mano – Escursione cartografica alla scoperta del parco dei Laghi di Suviana e Brasimone facebook