Falso corriere si fa consegnare 11mila euro di olio e poi ci riprova ma trova i carabinieri | denunciato per truffa

Un uomo ha tentato di spillare 11mila euro di olio di oliva con una truffa ben studiata. Si era fatto consegnare 1.200 chili di prodotto, destinato al mercato americano, ma quando ha provato a ripetere l’operazione, è stato fermato dai carabinieri. Ora è stato denunciato per truffa.

Con uno stratagemma, è riuscito a farsi consegnare 1.200 chili di olio di oliva, del valore complessivo di 11mila euro, destinati al mercato americano. In realtà, si trattava di una truffa ben congegnata. Ma l'autore di quel raggiro è stato individuato dai carabinieri di Orsogna e denunciato in stato di libertà per tentata truffa in concorso con ignoti e falsità materiale. Si tratta di un uomo di 55 anni residente a Napoli, già noto alle forze dell'ordine. L'azienda aveva effettivamente una commessa da oltreoceano, così non ha esitato a credere alla telefonata. E ha consegnato all'uomo arrivato sul posto 1.🔗 Leggi su Chietitoday.it

