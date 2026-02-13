Fotovoltaico a fine vita | sfida riciclo per evitare emergenza ambientale e recuperare materiali preziosi

Il rapido incremento di pannelli fotovoltaici usurati ha portato alla luce la difficoltà di smaltirli correttamente, poiché molti finiscono nei rifiuti senza un adeguato riciclo. La produzione di energia solare cresce ogni anno, ma questa crescita genera anche una quantità crescente di materiali da recuperare. Tra i pannelli dismessi ci sono componenti ricche di metalli preziosi come il silicio e il rame, che rischiano di andare sprecati. La questione diventa urgente quando si pensa alla quantità di pannelli che si accumuleranno nei prossimi dieci anni, mettendo sotto pressione le discariche e l’ambiente.

Dal Sole ai Rifiuti: La Sfida del Riciclo del Fotovoltaico e il Futuro dell'Economia Circolare. L'energia solare è in piena espansione, ma con la crescita arriva una sfida cruciale: la gestione dei pannelli fotovoltaici a fine vita. Entro il 2030, con l'installazione prevista di oltre 7 terawatt di capacità solare a livello globale, si renderà indispensabile un approccio innovativo per evitare un'emergenza ambientale e trasformare i rifiuti in risorse preziose. Una Crescita Inarrestabile e un Problema Emergente. Il settore del fotovoltaico sta vivendo una crescita senza precedenti. L'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) prevede che entro il 2030 verranno installati quasi 4.

Recentemente, il sindaco Luca Vignoli e l’assessora Annalisa Cerrè hanno consegnato riconoscimenti ai cittadini di Castel Maggiore che si sono distinti nel concorso ‘Attivi & vincenti’ per le buone pratiche ambientali e il riciclo.

La mensa della scuola Marconi sarà dotata di un impianto fotovoltaico, contribuendo alla sostenibilità ambientale.

Argomenti discussi: Il boom del solare e la sfida del riciclo, il futuro passa per la circolarità by design; ForumTech 2026, a KEY presente e futuro del fotovoltaico italiano; Ex Centrale Enel di Pietrafitta, la denuncia di Brilli: La Val Nestore è la valle delle promesse e del silicio; Fotovoltaico, previsti 50mila espianti di ulivi a Bitonto: il no degli agricoltori.

Pannelli solari a fine vita, l'Italia dovrà gestire volumi record entro il 2030. I vantaggi del modello Trust basato su accantonamenti preventiviIl nostro Paese dovrà gestire nei prossimi anni volumi di pannelli fotovoltaici a fine vita fino a cinque volte superiori rispetto al quinquennio precedente. Lo studio commissionato dai principali ...

Helioplant e SolarEdge realizzano impianto fotovoltaico bifacciale da 6,3 MW per comprensori sciistici: La fine dei lavori a Sölden, in Austria, è prevista per la seconda metà dell'anno e fornirà…

Con il BIPV il fotovoltaico entra nel progetto architettonico Non è più un impianto aggiunto a fine lavori. Con il fotovoltaico integrato i pannelli diventano parte dell'involucro: coperture, facciate, superfici vetrate. Energia, estetica e prestazioni si progettano in