Ciclone Harry | 1,2 miliardi per ricostruire Calabria Sardegna e Sicilia priorità a Niscemi colpita da frana
Il governo italiano ha approvato un decreto da oltre 1,2 miliardi di euro per aiutare le zone colpite dal ciclone Harry, che ha causato danni ingenti a Calabria, Sardegna e Sicilia. La priorità assoluta riguarda Niscemi, dove una frana ha aggravato la situazione. Le risorse serviranno a ricostruire strade, abitazioni e infrastrutture essenziali, mentre le autorità si preparano a gestire le emergenze nelle aree più colpite. Le squadre di intervento sono già in movimento per avviare i primi interventi di recupero.
Ciclone Harry, procedure semplificate per ricostruire le strutture balneari. Savarino: «La Sicilia si farà trovare pronta per i turisti» «Siamo vicini a quanti devono rimettere in piedi il proprio stabilimento perché la Sicilia deve rialzarsi e farsi trovare pronta l x.com