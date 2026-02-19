Ciclone Harry | 1,2 miliardi per ricostruire Calabria Sardegna e Sicilia priorità a Niscemi colpita da frana

Il governo italiano ha approvato un decreto da oltre 1,2 miliardi di euro per aiutare le zone colpite dal ciclone Harry, che ha causato danni ingenti a Calabria, Sardegna e Sicilia. La priorità assoluta riguarda Niscemi, dove una frana ha aggravato la situazione. Le risorse serviranno a ricostruire strade, abitazioni e infrastrutture essenziali, mentre le autorità si preparano a gestire le emergenze nelle aree più colpite. Le squadre di intervento sono già in movimento per avviare i primi interventi di recupero.

Ciclone Harry: Approvato Decreto da 1,1 Miliardi per le Regioni Colpite. Il Governo italiano ha stanziato oltre 1,2 miliardi di euro per sostenere le comunità di Calabria, Sardegna e Sicilia, gravemente danneggiate dal ciclone Harry a gennaio 2026. L’intervento, firmato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro per la Protezione Civile, mira a fornire aiuti immediati a cittadini, imprese e agricoltori, oltre a finanziare interventi urgenti per la frana che ha colpito Niscemi, in Sicilia. Un Quadro di Emergenza Difficile. Il passaggio del ciclone Harry ha causato danni estesi a infrastrutture e attività economiche in diverse aree del Sud Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ciclone Harry su Sicilia, Sardegna e Calabria: danni per 2 miliardi di euroDopo il passaggio del ciclone Harry, Sicilia, Sardegna e Calabria affrontano ingenti danni stimati a circa 2 miliardi di euro.

Sicilia, dopo ciclone Harry Niscemi colpita da frana lunga 4km, rischio isolamento: 1000 sfollati, 500 persone ospitate al Palasport - VIDEODomenica 25 gennaio, a Niscemi, Sicilia, una frana di circa 4 km e 6 metri di altezza si è verificata a causa delle intense piogge degli ultimi giorni, causando l’evacuazione di circa 1.

