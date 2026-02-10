ciclone harry e frana di niscemi in sicilia la regione crea un fondo straordinario da 558 milioni

La Sicilia si prepara ad affrontare le conseguenze del maltempo. La Regione ha deciso di mettere a disposizione 558 milioni di euro per un fondo straordinario, destinato a coprire le emergenze causate dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi, avvenuti alla fine di gennaio. Il governo ha approvato questa somma per aiutare le zone colpite a riprendersi più in fretta.

Il governo Schifani destina 558 milioni di euro alla creazione di un apposito Fondo per le emergenze legato agli eventi calamitosi che hanno colpito la Sicilia alla fine dello scorso gennaio: il ciclone Harry e la frana di Niscemi. Le somme provengono dalla programmazione delle risorse complementari del fondo di rotazione del Fesr e del Fse 2127 rese disponibili a seguito della revisione di medio termine e si aggiungono ai 93 milioni di euro già resi disponibili nell’immediatezza per far fronte alle prime emergenze e agli interventi più urgenti nei territori colpiti. Il nuovo Fondo consentirà di rafforzare e rendere strutturali le misure di sostegno per la messa in sicurezza del territorio, il ripristino delle infrastrutture danneggiate e il supporto a cittadini, imprese e attività commerciali che hanno subito gravi danni a causa degli eventi calamitosi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Domenica 25 gennaio, a Niscemi, Sicilia, una frana di circa 4 km e 6 metri di altezza si è verificata a causa delle intense piogge degli ultimi giorni, causando l’evacuazione di circa 1.

Ance Sicilia si mette a disposizione delle autorità regionali per aiutare a mettere in sicurezza le zone colpite dal ciclone “Harry” e dalla frana di Niscemi.

