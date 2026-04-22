Susanna Proietti, figlia dell’attore scomparso, si occupa di gestire l’eredità artistica e personale del padre. Lavorando come scenografa e costumista, svolge attività nel settore tecnico dello spettacolo. La sua presenza nel mondo dello spettacolo si concentra sulla cura degli aspetti pratici legati all’eredità di Gigi Proietti. Non ci sono altre informazioni dettagliate sulla sua attività o sui procedimenti legali relativi all’eredità.

La gestione dell’eredità artistica e personale di Gigi Proietti passa oggi attraverso la figura di sua figlia Susanna, scenografa e costumista che opera nel settore tecnico dello spettacolo. La giovane professionista, nata a Roma nel 1978, sta tracciando un percorso indipendente nel mondo della produzione cinematografica e teatrale, distanziandosi dai riflettori pur restando legata alle radici familiari. Un percorso professionale tra scenografia e gestione produttiva. Lontano dalle luci della ribalta che hanno caratterizzato la carriera del padre, scomparso il 2 novembre 2020, Susanna ha scelto di operare dietro le quinte. La sua specializzazione tecnica come costumista e scenografa le permette di contribuire attivamente alla creazione visiva delle opere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Susanna Proietti: il segreto dietro le quinte dell’eredità del padre

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