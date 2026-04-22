SuperEnalotto Napoli festeggia | centrato un 5 molto ricco

Nel concorso del SuperEnalotto di ieri, martedì 21 aprile, un giocatore di Napoli ha centrato una vincita di 93.000 euro con un “5”. La schedina vincente è stata convalidata in una ricevitoria della città, che ora aspetta eventuali sviluppi. Nessun altro risultato di estrazione è stato annunciato come vincente in questa occasione.

Colpo a Napoli nel concorso del SuperEnalotto di ieri, martedì 21 aprile: in città è stato infatti centrato un “5” da 93.725 euro, Il “6” continua invece a sfuggire ai giocatori, e il jackpot sale ancora.La giocata vincente è stata convalidata in un punto vendita Sisal Tabacchi di corso Europa.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: SuperEnalotto, si festeggia in un quartiere di Napoli: centrato un ricco "5" Leggi anche: SuperEnalotto, si festeggia per un ricco 5 nel centro di Napoli: il punto vendita vincente Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: SuperEnalotto, in Campania ad un passo dal '6': a Napoli messo a segno un '5' da oltre 26mila euro; SuperEnalotto, si festeggia in Campania con la Superestrazione: centrate 17 vincite; Spalletti, Conte e Allegri a pari punti in una speciale classifica: il dato; SuperEnalotto in Campania: vinti oltre 14mila euro a Sant'Agnello (NA). SuperEnalotto: realizzata a Morciano di Romagna (RN) e a Napoli vincita da oltre 93 mila euro ciascunoIn palio per il concorso di domani sera giovedì 23 aprile un Jackpot da 153.500.000,00 euro. Il Jackpot SuperEnalotto è attualmente il montepremi più alto al mondo ... pressgiochi.it Superenalotto, centrato il 6: vinti 101 milioni di euro a Napoli con una schedina da 2 euroRoma, 22 apr. (Adnkronos) - Livorno, 22 aprile 2026 – Dal 24 aprile al 3 maggio, Livorno sarà teatro della Settimana Velica Internazionale 2026 (SVI 2026), un evento che celebra sport, cultura maritti ... ilfattoquotidiano.it Superenalotto, i numeri vincenti di oggi - Jackpot da 152,6 milioni - facebook.com facebook