SuperEnalotto si festeggia in un quartiere di Napoli | centrato un ricco 5
Nel concorso di giovedì 9 aprile 2026, nel quartiere di Napoli è stato centrato un
Nuova ricca vincita a Napoli con il SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 9 aprile 2026, infatti, è stato centrato nel capoluogo campano un “5” da 46.027,21 euro. La schedina vincente, riferisce Agipronews, è stata centrata presso la “Tabaccheria Gervasio” di Gervasio Nunzia, situata a Calata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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