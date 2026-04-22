Stasera si disputa la semifinale tra Atalanta e Lazio, una partita valida per la Coppa Italia. Il risultato determinerà non solo quale squadra avanzerà in finale, ma anche chi affronterà l’Inter nella prossima Supercoppa. Il format della competizione non è ancora stato definito, ma questa sfida rappresenta un passo importante verso la scelta del secondo finalista.

Dalla semifinale tra Atalanta e Lazio non uscirà solo la seconda finalista di Coppa Italia, ma anche la squadra che affronterà sempre l’Inter in Supercoppa. A prescindere dal format che si deciderà di adottare. La squadra di Chivu, infatti, è prima in campionato, lanciata in vetta e presumibilmente vincerà lo scudetto. Garantendosi quindi un posto in finale di Supercoppa. L'avversaria verrà fuori dalla sfida di stasera. Dicevamo del formato. Vediamo le due possibili opzioni. Se si optasse per la formula a quattro, la squadra che uscirà stasera accederà alla finale di Coppa Italia - Lazio o Atalanta - contro le prime tre del campionato. Se, invece, si scegliesse la formula a due, semplicemente l’Inter affronterebbe in finale la vincente tra la squadra di Sarri e quella di Palladino.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Supercoppa, il format non è ancora deciso, ma Atalanta-Lazio di stasera mette un posto in palio

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