LIVE Trento-Perugia Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | prima semifinale incertissima!

Oggi si gioca la prima semifinale della Supercoppa Italiana di volley 2026 tra Trento e Perugia. La partita viene trasmessa in diretta e viene seguita con aggiornamenti in tempo reale. I tifosi sono pronti a seguire ogni scambio e ogni punto che si gioca sul campo. La sfida si presenta molto equilibrata e incerta fino all’ultimo punto.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale di Supercoppa Italiana 2026 tra Trento e Perugia. Subito una sfida incertissima con entrambe le squadre che ambiscono alla vittoria del titolo finale. Si giocherà presso il PalaTrieste nella città friulana a pochi giorni dal termine del girone d'andata della regoular season. Dall'altra parte del tabellone alle 18.00 prenderà il via Civitanova-Verona. Trentino arriva in quel di Trieste dopo aver strappato il terzo posto alla chiusura dell'andata del torneo regolare. I campioni d'Italia vogliono centrare la seconda finale stagionale dopo aver disputato l'ultimo atto della Coppa Italia ad inizio stagione.