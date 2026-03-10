Rincari Sos dalle aziende | agroalimentare in crisi La Regione chiama Roma

Le aziende del settore agroalimentare segnalano un aumento dei costi e chiedono interventi alla Regione. La Regione ha deciso di coinvolgere Roma per trovare soluzioni a questa crisi. La situazione si inserisce in un contesto internazionale segnato da tensioni e conflitti, che stanno influenzando i prezzi di prodotti e carburanti. La preoccupazione cresce tra gli operatori del settore.

In uno scenario internazionale fatto di tensioni e guerre, l’impatto dell’aumento dei costi di prodotti e carburanti sta già avendo un impatto negativo sul mercato agroalimentare pugliese mettendo a rischio tutta la filiera. A lanciare l’allarme sono gli stessi imprenditori del settore che, ieri, si sono dati appuntamento nella sede di Legacoop Puglia per discutere delle principali criticità del settore agroalimentare, dalle ripercussioni della guerra alle difficoltà dell’olivicoltura, fino al tema dei costi energetici. Agroalimentare in crisi All’incontro oltre ai rappresentanti di oltre 140 cooperative anche l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Francesco Paolicelli. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Rincari, Sos dalle aziende: agroalimentare in crisi. La Regione chiama Roma Articoli correlati Leggi anche: Carburanti, rincari: in alcune stazioni di servizio prezzi superiori a quelli indicati dalle aziende, casi sospetti alla Finanza Ministero delle Imprese e del Made in Italy La Regione dice no: bloccherà i rincari dei biglietti di metro e autobus a RomaNo della Regione all’aumento «generalizzato» del costo del biglietto dei mezzi pubblici, da 1,50 a due euro, che Atac prevede di applicare da luglio. Una raccolta di contenuti su Rincari Sos dalle aziende... Temi più discussi: La guerra in Iran spaventa le imprese del Lazio: Rischio rincari del 35%; Effetto guerra in Iran. Trasporti, l’sos di Cna Fita: Stangata gasolio per i tir; Caro bollette, il conto per le imprese venete potrebbe superare il miliardo; Gasolio alle stelle nei porti: +33% e rincari lampo in 48 ore, la piccola pesca lancia l’allarme. Carburanti, rincari: in alcune stazioni di servizio prezzi superiori a quelli indicati dalle aziende, casi sospetti alla Finanza Ministero delle Imprese e del Made in ItalyScattano i controlli sui rincari dei carburanti. Il ministero delle Imprese riporta l’agenzia Ansa segnala che in alcune stazioni di servizio di due grandi compagnie i prezzi sono saliti più di ... noinotizie.it Rincari A3, Sos sindacati: «Ricadute sui lavoratori»Se da un lato gli automobilisti hanno tirato un sospiro di sollievo, ora sono gli autotrasportatori ad essere preoccupati per l'aumento del pedaggio dell'autostrada A3 Napoli Pompei Salerno. ilmattino.it Carburanti, scattano i controlli sui rincari. Il Mimit segnala aumenti anomali alla pompa per due grandi compagnie. Domani l’elenco dei casi anomali sarà inviato alla Guardia di Finanza per verifiche. Sotto osservazione le stazioni di servizio dopo l’allerta della - facebook.com facebook Conflitto in Iran, aumentano i costi dell’agricoltura e arrivano rincari per l’alimentare x.com