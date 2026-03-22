Le associazioni di categoria di Pontedera segnalano un aumento delle chiusure di negozi e chiedono interventi alle istituzioni locali e nazionali. I negozianti lamentano problemi legati al suolo pubblico e alla mancanza di incentivi, evidenziando come il bilancio tra aperture e chiusure si stia aggravando quotidianamente. La situazione desta preoccupazione tra coloro che operano nel settore commerciale della città.

Pontedera, 22 marzo 2026 – Chiedono una svolta alle istituzioni locali e nazionali le associazioni di categoria che ogni giorno vedono peggiorare il bilancio tra nuove aperture e chiusure delle attività commerciali a Pontedera. Recentemente tra via Primo maggio e via Saffi si sono abbassate una decina di saracinesche, che contribuiscono a rendere povero il tessuto commerciale cittadino e il centro città più in generale. Dalle misure sulla tassazione ad un cambio di paradigma del commerciante stesso fino ad una rivisitazione degli orari dei negozi e ad un modo per evitare che il degrado dei fondi sfitti vada ad influire sul decoro della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allarme negozi chiusi, le richieste dei negozianti: “Suolo pubblico e incentivi”

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