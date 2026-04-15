La guerra sulla Via dell’Amore Il Comune della Spezia al Tar per la gratuità totale ai residenti

A fine ottobre 2024 è stato presentato un ricorso al Tar da parte del Comune della Spezia riguardo alla gratuità totale dei servizi sulla Via dell’Amore per i residenti. Successivamente, sono stati depositati altri due ricorsi, aggiunti con motivazioni diverse. La disputa riguarda principalmente le modalità di accesso e le condizioni per usufruire della gratuità, coinvolgendo più parti interessate e approfondimenti legali.

Il primo ricorso è stato notificato alla fine dell’ottobre del 2024. Poi, ne sono seguiti altri due, per motivi aggiunti. Da ieri, nella guerra a colpi di carte bollate sulla gratuità totale della Via dell’Amore, è arrivato anche il quarto atto: un altro ricorso per motivi aggiunti, per impugnare anche l’ultima deliberazione della giunta del Comune di Riomaggiore, che nel marzo scorso ha rinnovato le modalità di gestione e regolamentazione degli accessi alla Via dell’Amore e firmato il nuovo accordo con il Parco nazionale delle Cinque Terre fino alla fine dell’anno. Il nodo è sempre lo stesso: il Comune della Spezia spinge affinchè il celebre sentiero a picco sul mare sia fruibile gratuitamente h24 per tutti i residenti della provincia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La guerra sulla Via dell’Amore. Il Comune della Spezia al Tar per la gratuità totale ai residenti Firenze, il Tar dà ragione al Comune: dal 1° aprile stop totale ai monopattiniDal primo aprile i monopattini elettrici a noleggio spariranno dalle strade di Firenze. Firenze, il Tar dà ragione al Comune e dal 1 aprile sarà stop totale ai monopattiniDal primo aprile i monopattini elettrici a noleggio spariranno dalle strade di Firenze.