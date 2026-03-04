Palermo-Mantova 2-1 le pagelle | Pohjanpalo non si ferma più per Blin una follia ingiustificabile

Il Palermo di Pippo Inzaghi ha battuto il Mantova 2-1 al Barbera, ottenendo una vittoria importante dopo il pareggio casalingo contro il Frosinone. Pohjanpalo ha segnato ancora, confermando il suo momento positivo, mentre Blin ha commesso una

Il bomber sale a quota 19 gol in campionato e trascina i suoi. Il portiere finlandese strepitoso nel finale, con interventi provvidenziali. Il francese entra in campo e combina una frittata imperdonabile: rosso che causa il rigore e rimette in pista gli avversari. Bene anche Ranocchia e Palumbo Una vittoria fondamentale, soprattutto per il pari casalingo del Frosinone: il Palermo di Pippo Inzaghi si rialza subito dopo il passo falso di Pescara e lo fa battendo al Barbera 2-1 il Mantova. Una partita ricca di episodi ed emozioni, conclusasi con un epilogo positivo per i rosanero. Joronen compie parate importanti, a centrocampo Ranocchia disputa un ottimo primo tempo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Pescara-Palermo 2-1, le pagelle: Joronen in giornata no, si salva solo PohjanpaloI rosanero interpretano male il match: il portiere finlandese sbaglia in occasione del pari di Insigne, il bomber connazionale è l'unico che ottiene... Palermo-Empoli 3-2, le pagelle: Pohjanpalo famelico, Joronen provvidenzialeUna vittoria sofferta ma di estrema importanza per il Palermo di Pippo Inzaghi: 3-2 all'Empoli al Barbera e undicesimo risultato utile di fila... Una selezione di notizie su Palermo Mantova 2 1 le pagelle.... Temi più discussi: Palermo - Mantova in Diretta Streaming; Palermo-Mantova, le probabili formazioni: in difesa torna Bani, Le Douaron al posto di Johnsen; Palermo-Mantova, i precedenti: biancorossi mai vincenti al Barbera nella loro storia; Palermo-Mantova, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE. LIVE Palermo-Mantova 2-1 Serie B 2025/2026: Mantova cambia con BusoSerie B 2025/2026, 28a giornata. Cronaca minuto per minuto di Palermo-Mantova: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Calcio, Serie B: il Palermo batte il Mantova e si mantiene in corsa per la promozioneIl Palermo batte 2-1 in casa il Mantova, nel turno infrasettimanale valido per la ventottesima giornata del Campionato di Serie ... 98zero.com LIVE PALERMO-MANTOVA 2-0: FINE PRIMO TEMPO AL "BARBERA" Ranocchia e Pohjanpalo regalano il momentaneo doppio vantaggio ai rosanero dopo 45'. facebook Palermo–Mantova, parola ai tifosi rosanero Dopo la sconfitta di Pescara siamo andati tra i tifosi del Palermo per raccogliere pensieri e sensazioni prima del match. x.com