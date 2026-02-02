Il governo Meloni ha scelto la strategia della tensione | gli scontri di Torino sono la tempesta perfetta
Il governo Meloni ha deciso di usare la linea dura contro i disordini a Torino. Dopo gli scontri in piazza, il ministro Piantedosi ha annunciato fermi preventivi e il super-daspo, misure che sembrano fatte per rafforzare il nuovo Decreto Sicurezza. La gestione della piazza si sta trasformando in un modo per legittimare le scelte del governo.
Piantedosi lancia i fermi preventivi e il super-daspo: la strategia era chiara da subito e la gestione della piazza è servita a legittimare il nuovo Decreto Sicurezza.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Governo Meloni
Il governo Meloni ha scelto la strategia della tensione: gli scontri di Torino sono la perfetta
Il governo guidato da Meloni ha adottato una linea dura contro i protestanti a Torino.
«Sono come le Brigate Rosse», Crosetto dopo gli scontri a Torino. Salvini vuole una «cauzione per chi manifesta»: Meloni convoca il governo
Durante i disordini a Torino, il ministro Crosetto ha paragonato gli antagonisti alle Brigate Rosse, sottolineando la durezza con cui devono essere affrontati.
Ultime notizie su Governo Meloni
Argomenti discussi: I conti di Meloni sulla pressione fiscale continuano a non tornare; Maltempo, sopralluogo del Presidente Meloni in Sicilia; Di’ una cosa di destra | Il governo Meloni deve ancora mostrare il suo vero volto; Ciclone Harry, il governo Meloni dichiarerà lo stato di emergenza per i territori flagellati.
La frana di Niscemi continua a muoversi. Meloni sul luogo: Il governo sarà celere. Quanto accaduto nel 1997 non si ripeteràLa frana che da giorni interessa la collina a Niscemi, comune di circa 25mila abitanti nella provincia di Caltanissetta, continua a muoversi in modo inesorabile ... ilfoglio.it
Il rimpastino. Sei caselle che ballano nel sottogoverno di MeloniGli alleati iniziano a battere cassa, tra sottosegretariati e commissioni. Le complicate ambizioni di Freni dal Tesoro alla Consob, le partite interne alla ... huffingtonpost.it
REFERENDUM GIUSTIZIA, ATTACCO A MELONI Boccia: “Riforma imposta dal governo, votare No per difendere la Costituzione” - facebook.com facebook
Oltre 100 agenti feriti. Meloni va a Torino, lunedì riunione di governo sul decreto sicurezza x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.