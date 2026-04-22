Su un quotidiano nazionale sono stati pubblicati i nomi dei calciatori coinvolti in un’indagine della Procura di Milano, relativa a un giro di escort nella città. Le autorità stanno raccogliendo prove e ascoltando testimoni per fare luce sulla vicenda. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui tempi dell’indagine. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo dello sport e tra l’opinione pubblica.

Chi sono i calciatori coinvolti nel giro milanese di escort su cui sta indagando la Procura di Milano. Il Giornale, con Luca Fazio, ne scrive nell’articolo dal titolo: “Da Stankovic a Maldini jr, la «nazionale» dello scandalo”. Sono i nomi emersi nelle intercettazioni a carico di Emanuele Buttini e la moglie Deborah Ronchi definiti la coppia regina delle notti milanesi. L’articolo comincia proprio così: Ci sono vecchie glorie come Dejan Stankovic. Figli d’arte dal luminoso avvenire come Daniel Maldini. E insieme a loro una lunga lista di calciatori celebri od oscuri, che ora si ritrovano citati nell’inchiesta milanese per sfruttamento della prostituzione a carico di Buttini e della compagna Deborah Ronchi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sul Giornale i nomi dei calciatori convocati per le escort milanesi

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