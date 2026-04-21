I 70 calciatori di Serie A e le serate con le escort a Milano | spuntano i nomi dei club Come fregavano i test antidoping

Trentasei calciatori di Serie A sono stati coinvolti in feste organizzate da un'agenzia di eventi di Cinisello Balsamo, ora al centro di un’indagine della Procura di Milano. Le serate, che si sono svolte a Milano, includevano anche incontri con escort. L’indagine riguarda anche modalità di fregatura nei test antidoping e il coinvolgimento di club e altri soggetti legati a queste attività.

Sono almeno settanta i calciatori di Serie A coinvolti, come partecipanti, nelle feste organizzate da una agenzia di eventi di Cinisello Balsamo finita al centro di un’indagine della Procura di Milano per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Lo apprende l’Ansa da fonti qualificate. I loro nomi compaiono negli atti ma sono coperti da “omissis”: nessuno di loro è indagato, non avendo commesso reati. Quattro i manager dell’organizzazione finiti agli arresti domiciliari, con un sequestro preventivo di oltre 1,2 milioni di euro disposto dalla Guardia di Finanza su ordinanza della gip Chiara Valori. In quali squadre giocano i calciatori che partecipavano alle feste.🔗 Leggi su Open.online

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