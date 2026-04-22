Sul Gargano aperto il primo Sportello Antiviolenza in una Casa della Comunità

È stato inaugurato sul Gargano il primo Sportello Antiviolenza all’interno di una Casa della Comunità, situato a Rodi. L’apertura rappresenta un punto di riferimento per le persone che necessitano di supporto e assistenza in situazioni di violenza. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di gestione e tutela delle vittime, con l’obiettivo di offrire un servizio accessibile e dedicato.

È accogliente e riservato lo Sportello Antiviolenza attivato nella Casa della Comunità di Rodi Garganico nell’ambito del progetto Zona franca, sostenuto da Fondazione CON IL SUD. È stato inaugurato in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna. I locali, ad uso esclusivo dello Sportello Antiviolenza, al quarto piano del presidio sanitario di prossimità in corso Madonna della Libera n. 118, sono stati concessi dall’ASL FG. Lo Sportello Antiviolenza gestito dalla cooperativa sociale Il Filo di Arianna, capofila del progetto Zona franca, sarà aperto tutti i martedì, dalle 9.30 alle 12.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Sul Gargano aperto il primo Sportello Antiviolenza in una Casa della Comunità Notizie correlate Sportello antiviolenza. E’ il primo in Toscana aperto in un ComuneUno sportello per aiutare le donne vittime o a rischio di violenza apre domani a Poggio a Caiano e sarà il primo nato in Toscana all’interno di un... A Rodi Garganico apre uno sportello antiviolenza: il nuovo punto nella Casa della ComunitàL'Asl Foggia rafforza la rete territoriale contro la violenza di genere: nella Casa della Comunità di Rodi Garganico apre uno Sportello Antiviolenza. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Terremoto sul Gargano con epicentro a Monte Sant'Angelo; Alla scoperta del GAG: il Giro ad Anello del Gargano in bici; Mignola d’Oro: proclamati a Vieste i migliori oli del Gargano. Ecco tutti i vincitori; Extravergine del Gargano: la rivoluzione possibile. Il tema del convengo della 2^ edizione del Concorso Mignola D’Oro. Il 19 aprile a Vieste. GARGANO TRAFFICO Caos superstrada del Gargano: 1,5 miliardi di costi contestati tra vincoli ambientali e dubbi sul trafficoUn’opera destinata a prolungare il collegamento a scorrimento veloce da Poggio Imperiale fino a Vico del Gargano ... statoquotidiano.it METEO GARGANO Meteo Puglia, strascichi di maltempo su Gargano e TavoliereSecondo le previsioni dell’Aeronautica Militare, persistono fenomeni di maltempo sul Gargano, sul Tavoliere e localmente sulla Terra di Bari ... statoquotidiano.it L'Immediato. . IL "DESERTO SANITARIO" SUL GARGANO, IL CASO PESCHICI In provincia di Foggia la crisi della medicina territoriale ha raggiunto livelli d'allerta senza precedenti.Gli ultimi dati confermano un quadro critico: il "deserto sanitario" si sta allarg - facebook.com facebook